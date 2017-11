Palk määrab, kuid mitte kõike

Hiiumaa suurettevõtted on mandri mõistes väikesed, aga meie jaoks ülitähtsad. Pakuvad nad ju võimalust elada ja töötada kodusaarel.

Kahju küll, et Hiiumaa palgad muu Eestiga võrreldes nii väikesed on. Seda rohkem lahkub ju meie inimesi kas mandrile või Soome tööle ja seda keerulisem saare ettevõtjatel ka töötajaid leida. Ei taha ju elada palgavaesuses, kui panustad iga päev täie rauaga…

Alati ei määra kõike ainult raha. Sel suvel avasid kaks tehast (NB! Tavalised tööstus­ettevõtted) AS M ja P Nurst Kärdlas ja AS Dagöplast Käinas ühepäevakohviku! Oh seda lusti ja koostegemiserõõmu, mis nende kohvikute teenindajate nägudest kiirgas.

“Kiidan oma töötajaid – see oli nende puhas entusiasm, tänu millele see kohvik teoks sai – mina seal suurt rolli ei mänginud,” ütles ASi M ja P Nurst juhataja Agur Nurs. “Ise olin kahjuks sel ajal Eestist ära, aga muljed olid väga head – rahul olid nii korraldajad kui külastajad.”

Niisugused toredad koostegemised liidavad töötajad tõeliseks kollektiiviks ja vääriks ehk kordamist.

Mis puutub M ja P Nurst jõulupuusse, siis see eriline ja silmatorkav objekt pannakse kindlasti püsti ka sel aastal, lubas Agur Nurs. “Kui Rakvere oma erilised jõulu­puud ära lõpetab, siis meie teeme kindlasti edasi,” lubas Nurs.

Ja kaugel see jõulupuude aeg enam ongi.

14. november 2017