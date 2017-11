Orienteerujad said kirja eduka aasta

Marta Eller

Orienteerujatel oli aasta viimaseks võistluseks Käinas valikorienteerumise nn kommijooks, kus iga läbitud kontrollpunkti eest sai võistleja ühe loosi ja auhindadeks olid maiustused. Osavõtjaid oli rõõmustavalt palju – 117. Rajameister Kairi Pisa poolt maastikule seatud kümme punkti olid jõukohased nii noortele kui eakamatele.Hiiumaa spordiveteran Eelar Pisa läbis kaheksa kontrollpunkti, olles täpselt 100. kohal. Kiiremad olid Siiri Talts, Maria Eller, Tanel Esta, Ruth Esta, Eliise Kesküla, Georg Rüütel – kõik võtsid kümme kontrollpunkti. Suured tänud Käina spordikeskusele auhindade eest!Hooaja jooksul korraldas Hiiumaa orienteerujate klubi 11 võistlust, lisaks orienteerumis­võistlused Kärdla lasteaia lastele, Käina ja Lauka koolide õpilastele ning orienteerumise algõppe tund Kärdlas. Võistlustest oli olulisim Eesti meistrivõistlused pikal rajal 23. septembril Kõpus. Tegemist oli suure võistlusega, kus osales 29 vanuseklassis kokku 201 orienteerujat.24. septembril toimunud Hiiumaa 56. karikavõistlusel oli osavõtjaid 185. Tulemused leiab HOKi kodulehelt www.hok.eeKlubi liikmed saavutasid Eesti meistrivõistlustel eri vanuseklassides kokku 18 individuaalset ja 2 võistkondlikku medalit.Kuldmedalid võitsid Eliise Kesküla – kolm kulda N14 vanuse­klassis; Mati Mägi – üks kuldmedal M35 vanuseklassis; N14–16 teatenaiskond koosseisus Helena Maripuu, Siiri Talts, Eliise Kesküla.Hõbemedalid teenisid Siiri Talts N16, Ott Rakkaselg M35, Helena Maripuu N16, Toivo Saue M65, Kustu Künnapas M16, Anu Saue N65 klassis kaks hõbemedalit; M35-40 teate­meeskond koosseisus Mati Mägi, Tanel Esta, Ott Rakkaselg. Pronksmedalitele tulid: Mati Mägi M35, MariaEller N14, Siiri Talts N16, Kustu Künnapas M16, Ott Rakkaselg M35 ja Eliise Kesküla N14 vanuseklassis.Siiri Talts ja Kustu Künnapas kuulusid Eesti noortekoondise ettevalmistusrühma ja esindasid vabariiki Balti riikide meistrivõistlustel ja Balti noorte Cupil.Toivo ja Anu Saue võitsid rogaini maailmameistrivõistlustel vanuseklassis 65 ja vanemad pronksmedali.Ka Eestis toimunud rahvus­vahelisel võistlusel Suunto Games saavutasid hiidlased häid kohti: M35 klassis võitis esikoha Mati Mägi, M16 klassis oli teine Kustu Künnapas, N12 klassis teine Maria Eller ja kolmas Herta Kesküla.Kolmandad kohad saavutasid M65 klassis Toivo Saue, N16A klassis Siiri Talts ja kuues Helena Maripuu, N18 klassis Triin Helimets.Eesti koolispordiliidu meistrivõistlustel võitis Maria Eller esikoha 6.–7. klasside arvestuses, kolmikvõidu said Siiri Talts, Helena Maripuu ja Eliise Kesküla 8.–9. klasside arvestuses. 1.–5. klasside tüdrukutest saavutas viienda koha Herta Kesküla, kümnenda Liisi Koppel, üheteistkümnenda Helisa Tartu. Põhikoolide arvestuses võitis Kärdla kool esikoha.Noortele orienteerujatele toimus aasta vältel noorte karikasari, kus arvesse läksid viie parema võistluse tulemused. Kokkuvõttes võitis N12 vanuseklassis karikasarjas esikoha Maria Eller ja kolmas oli Herta Kesküla; N14 klassis oli parim Eliise Kesküla; M16 klassis oli Kustu Künnapas kolmas; N16 klassis Siiri Talts neljas ja N18 klassis Triin Helimets neljas. Noorte treeneriteks Hiiumaa spordikoolis on Anu Saue ja Kristi Heilman.Eesti orienteerumisjooksu selle aasta edetabelis leiab hiidlasi kõrgetelt kohtadelt. Eesti parimateks orienteerujateks on tänavu N14 klassis Eliise Kesküla ja M35 klassis Ott Rakkaselg; N12 klassis on teine Herta Kesküla ja kolmas Maria Eller; Mati Mägi on N35 klassis kolmas; Siiri Talts N16 klassis kuues, samuti kuues on Anu Saue N65 klassis; M16 klassis on seitsmes Kustu Künnapas, Toivo Saue M65 klassis kümnes.Neljapäevakuid korraldasime 22 korral. Keskmiselt osales iga kord 70 orienteerujat. Kõikidel kordadel olid stardis Toomas Mast ja Heini Koppel. Alates esimesest neljapäevakust 1977. aastal kuni selle aasta septembri lõpuni on teoks saanud 891 neljapäevakut. Tänavu toetas päevakuid RMK.Oli edukas aasta paljude ettevõtmiste ja heade tulemustega.Eda TärkHOKi president