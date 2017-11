Noored: “Noortevahetused on võimsad!”

Kaheksale Hiiumaa noorele avanes võimalus lõunanaabrite juures mugavus­tsoonist välja astuda.25. oktoobrist 4. novembrini toimus Lätis Livani linnas teine noortevahetus “Tee ja õpeta seda, mida tead”/ “Do and Teach What You Know II”. Noortevahetuse korraldas Läti noorsootööorganisatsioon Dari Vari Erasmus+ programm rahastuse toel. Projektis osalesid eesti, läti, leedu ja poola noored – ühtekokku 32 noort ja 8 noortejuhti neljast riigist. Meie noored viis noortevahetusele Hiiumaa noorsootöö keskus.Kümne päeva jooksul said osalejad põnevaid kogemusi: arutelud kohalike poliitikutega, tutvumine Livani piirkonna tähtsamate paikadega, talendishow, ühine kultuuripäev, filmi- ja mänguõhtud, vanadekodu ja erivajadustega noortele mõeldud kooli külastus, küpsetamine kohalikus koolis, spordipäev, vaba päev Riias ja lõpetuseks uute projektiideede väljatöötamine.Hiiumaa noored pidasid kõige väärtuslikumaks teiste riikide osalejatega koos veedetud aega: olgu selle vormiks grupitööd, vaba aeg, kultuuripäev või filmi- ja mänguõhtud. Lisaks jäid noorte sõnul eriti positiivselt meelde vanadekodu külastus ja talendishow.Johanna Aaslepp muljetas: “Vanadekodu jäi meelde, sest mulle meeldis vanade inimestega koos olla ja mängida. Sain aru, kuidas nendega suhtlema peab.”Talendishow, mis ühelt poolt pakkus ülevaid ja positiivseid elamusi, oli teisalt kogemus, mis nõudis igalt osalejalt oma tavapärase mugavusläve ületamist. Kuigi sündmus ise kestis paar tundi, käis põhjalik ettevalmistus kõigil eelnevatel päevadel: noored harjutasid, küsisid nõuandeid nii noortejuhtidelt kui teineteiselt ja otsisid sobivaid vahendeid. Võib julgelt väita, et iga noor andis endast parima ja pani esitusse oma südame.Hiiumaal elav Tai vahetus­õpilane Pimrawee kommenteeris: “Talendishow oli minu jaoks kõige keerulisem, sest mul pidi laval olemiseks olema palju enesekindlust ja see oli väga keeruline.”Noorte tegevusi kõrvalt jälgides tekitas kõige rohkem imestust, kui tugevalt üksteist toetati: head sõnad, valjud aplausid, mis ette­asteid saatsid, lõi ühte­kuuluvustunde, mis liitis kõik projektis osalejad justkui üheks pereks.Noortevahetuse käigus kogusid noored uusi teadmisi nii eri kultuuride, iseenda kui ka laiemalt elamise kohta. Joel Hiis kirjeldas noorte­vahetuse õpikogemust: “Õppisin reaalset elu erinevates kultuurides ja üldist elutunnetust – oskust rahaga toime tulla, kuidas elada võõras keskkonnas ja muudki.”Töögruppides olid koos eri riikide noored ja kogu suhtlus käis inglise keeles. “Minu jaoks oli raske rääkida inglise keeles, aga samas oli see tore ja mulle meeldisid olukorrad, kus sain kellegagi võõrkeeles rääkida,” ütles Maitis Roosimaa. Elo Koiduütles, et kui koolis saab keele­oskuse algse põhja, siis noortevahetusel sai end ikka päriselt proovile panna.Lisaks andis noortevahetus osalejatele võimaluse näidata algatusvõimet, harjutada avalikku esinemist, kasvatada koostööoskusi ja õppida üksteisega arvestama.“Õppisin, et alati saab koos paremini hakkama ja keel ei ole kunagi takistus,” tõdes Mark Rako ja lisas, et sai ka enda kohta üht-teist uut teada.Sattub ju noor rahvusvahelisel kohtumisel olukorda, kus ta ei tunne inimesi, kellega kümme päeva ühe katuse all elab ja koos töötab. Võib juhtuda, et ta peab võtma tavapärasest täiesti erineva rolli: kes koduses keskkonnas on harjunud olema liider, leiab rahvusvahelises seltskonnas end võib-olla hoopis vaikse järgijana, ja vastupidi.

Uus olukord

Läbi intensiivse suhtluse avastab noor uut oma olemuse kohta – millised olukorrad on talle lihtsad, millised keerukamad, millistes olukordades tekib ebamugavus ja hirm ning millal on ta võimeline teistele toeks olema.

Suhtlemine ja kogemuste jagamine eri riikide osalejatega kingib noorele võimaluse oma kodukohta distantsilt silmitseda. Pärast pikka arutelupäeva nelja riigi noorsootöö võimaluste üle koos kohalike poliitikutega tõdesid nii mõnedki noored, et nad on väga rahul sellega, mida neile praegu Hiiumaal pakutakse. See ei tähenda, et arenguruumi pole, aga pärast erinevate kogemuste võrdlemist tõdesid noored, et meil on juba praegu palju sellist, mida väärtustada.

Tasub sõbrale soovitada

Arutledes noortega selle üle, kas rahvusvaheline noortekohtumine on miski, mida oma sõbrale soovitada, kõlas vastuseks ühine ja vali “JAH!”.

Vastuseks küsimusele, miks peaks iga noor vähemalt ühel noortevahetusel osalema, vastasid kõik Hiiumaa noored justkui ühest suust, et nii saab uusi sõpru ja põnevaid kogemusi.

“See harib ja on kasulik,” ütles Laura Salusoo.

“Noortevahetuselt saad endale erinevatest riikidest uued sõbrad, kes on justkui sinu teine pere,” kirjeldas oma tundeid Pimrawee.

“Noortevahetusel hakkad väärtustama neid asju, mis sul olemas,” täiendas Maitis.

Ka Joel jagas sooje sõnu: “Noortevahetusel saab palju uusi, häid ja väga häid tutvusi. Seal õpib eluks ja seal on äärmiselt tore. Kui vähegi võimalik, sooviksin ikka ja jälle sellistest projektidest osa võtta. Need on võimsad!”

Hiiumaa noorsootöö keskuse poolt projektis kaasas olnud juhendajad Merle Salusoo ja Liisa Otsak tänavad noori, kes esindasid Lätis nii Hiiumaad kui kogu Eestit väga kõrgel tasemel ning panustasid kõikidesse tegevustesse parimal võimalikul moel. Aitäh, Johanna Aaslepp, Elo Koidu, Laura Salusoo, Pimrawee Yanyong­weroj, Maitis Roosimaa, Mattias Kruus, Joel Hiis ja Mark Rako!

Liisa Otsak

Hiiumaa noorsootööspetsialist

