MKM: Inimesed jõukamad, sõidavad rohkem

OÜ TS Laevad teenis tänavu kaheksa kuuga Rohuküla-Heltermaa liinil 14 protsenti piletitulu rohkem kui eelmine vedaja, OÜ Väinamere Liinid mullu sama ajaga. Kunagi varem pole piletitulu kasvunumber sel liinil olnud nii suur.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nõunik Mihkel Loide ütles esmakordselt nii suurt kasvu­numbrit kommenteerides, et põhjust on raske üheselt välja tuua.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna TS.EE

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nõunik Mihkel Loide ütles esmakordselt nii suurt kasvu­numbrit kommenteerides, et põhjust on raske üheselt välja tuua. OÜ TS Laevad teenis tänavu kaheksa kuuga Rohuküla-Heltermaa liinil 14 protsenti piletitulu rohkem kui eelmine vedaja, OÜ Väinamere Liinid mullu sama ajaga. Kunagi varem pole piletitulu kasvunumber sel liinil olnud nii suur.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nõunik Mihkel Loide ütles esmakordselt nii suurt kasvu­numbrit kommenteerides, et põhjust on raske üheselt välja tuua.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: piletitulu, TS Laevad