Minister Aab: Kuus töökohta on vähe

Kui palju riigi töökohti on riigireformi käigus kavas tuua Hiiu maakonda?

Vastab riigihalduse minister Jaak Aab: Riigiasutuste töökohtade Tallinnast väljaviimine on valitsuse prioriteet. Samaväärseid töökohti peab leiduma kõikjal üle Eesti. Hea meel on tõdeda, et uute töötajate töölevõtmisel pakub üha rohkem riigiasutusi töötamise võimalust üle Eesti kui töö iseloom seda võimaldab. Ka tehnoloogia areng toetab võimalust töötada Eesti eri piirkondades. Töökohtade loomine maakonnakeskustesse on pidev ja jätkuv protsess koostöös ministeeriumitega.

Töökohtade Hiiumaale viimisega on hetkeseis selline, et ministeeriumitest on teada antud, et kokku on plaanis viia, juba viidud või viimisel kuus töökohta. Seda on kahtlemata vähe. Valitsuse soov on endiselt, et kõikidesse maakondadesse sh Hiiumaale tekiks rohkem töökohti juurde.

