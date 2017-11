Meil hästi tehtud

Riigikontrolör Alar Karis hurjutas eile Ida-Viru linnade liidreid, kes ei lubanud opositsiooni liikmeid revisjonikomisjoni(!). Karis nentis, et on väga kurb, kui poliitiline kultuur kohaliku omavalitsuse juhtimisel areneb teo-sammul.





