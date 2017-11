Meediateemaline projektikohtumine Kalamatas

8.–13. oktoobrini kohtusid rahvusvahelise Euroopa Liidu hariduskoostöö programmi Erasmus+ kaasrahastatud projekti “Meediatekstide kriitiline tõlgendamine” koordinaatorid Kreekas Kalamatas. Kolmandal koostöökohtumisel osalesid partnerriikide õpetajad ja koordinaatorid. Hiiumaa gümnaasiumist õpetaja Milvi Tikka ja allakirjutanu.

Sildid: kalamata, meedia, Meediatekstide kriitiline tõlgendamine