Mandariinipakend ja trummikool jõudsid Bright Minds finaali

Kärolyn Kongi

Programmi Bright Minds 20 parima hulka pääsesid Emili Kuuse ja Marii Vispeli idee toota mandariinikoortest pakendeid ja Elo Koidu leiutis Drumit.SA Tuuru ettevõtlikkuse õppe koordinaatori Henri Reederi sõnul oli üllatav, et nii paljud Hiiumaa noored konkursil osalesid, sest Bright Minds võistlusele eelnenud koolitusprogramm oli väga intensiivne ja nõudis noortelt palju kodutöid.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi

Sildid: Bright Minds, Elo Koidu, emili kuuse, ettevõtlikkuse õpe, Henri Reeder, Marii Vispel