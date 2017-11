Külaelanike teemure saab lahenduse

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Veel 5. oktoobri õhtul sõitsid Katrin Kallas ja Jüri Gurejev koju Hirmustesse tavalist, Kalana külla viiva ehk Runnumaa teed pidi. Metsavedu muutis Hirmuste külla viiva metsatee läbimatuks. Külaperede inimesed kardavad, et niisuguseks see tee jääbki, metsaostja aga kinnitab, et mure on asjatu ja tee tehakse korda peale seda, kui raiutud mets veetud.Veel 5. oktoobri õhtul sõitsid Katrin Kallas ja Jüri Gurejev koju Hirmustesse tavalist, Kalana külla viiva ehk Runnumaa teed pidi.

Sildid: metsavedu, tee