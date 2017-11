Koalitsioonileping kahe jalaga maa peal

Teisipäeval allkirjastati järgmise nelja aasta valitsemise põhi­mõtteid sisaldav leping.“Unistada on alati lihtne, aga meil koalitsiooniga on praktiline meel ja selged sihid,” selgitas koalitsiooni vallavanema­kandidaat Reili Rand, et lepingut tehes jäid nad investeeringute planeerimisel kahe jalaga maa peale.





