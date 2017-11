Kärdlas uuendas IDkaardi sertifikaate 110 inimest

Möödunud nädalavahetusel erandkorras avatud politsei- ja piirivalveameti (PPA) Kärdla teeninduses käis oma IDkaardi sertifikaate uuendamas 110 inimest – 77 laupäeval ja 33 pühapäeval.

Paljud on viimastel päevadel pöördunud PPA poole, sest on saanud sertifikaatide peatamise teate, kuigi nad on oma sertifikaate uuendanud või ei kuulu nende IDkaart turvariskiga ja peatatud sertifikaatidega kaartide hulka. Suur osa sellise kirja saajatest on lapsevanemad, kes said teate oma alaealise lapse kaardi kohta. PPA arendusosakonna büroojuht Margit Ratnik ütles, et peatatud 760 000 IDkaardi seas on 120 000 lapsele väljastatud IDkaarti. “Paljude teismeliste puhul on teavitus läinud otse neile endile, kuid enamike laste puhul läheb teavitus lapsevanemale, kes on kaardi taotleja,” selgitas Ratnik. Ta lisas, et laste IDkaarte ei ole vaja uuendada, kui laps seda elektrooniliselt ei kasuta.

IDkaardi uuendamise tagasiside näitab, et osa inimestest kasutavad iganenud operatsioonisüsteeme, kus puuduvad vajalikud turvapaigad ning mis ei pruugi toetada uuendatud sertifikaatidega IDkaarti. Halvemal juhul võib vananenud operatsioonisüsteemide kasutamine kaardi lukustada.

Riigi infosüsteemi ameti eID ekspert-nõunik Mark Erlich soovitas aktiivsetel arvutikasutajatel kindlasti ajakohastada oma arvuti operatsioonisüsteemi regulaarselt ning jälgima ka seda, mida tootja ise soovitab. “Tehnika areneb pidevalt, mistõttu tuleb ka oma seadmeid ajakohastada, et need vastaksid nii turvanõuetele kui ka toimiksid koos teiste seadmete ja süsteemidega nagu näiteks IDkaart,” selgitas Erlich.

Kolmapäevaks oli IDkaardi sertifikaate uuendanud üle 166 000 inimese. Suuremal osal ei ole kaardi kasutamisel tõrkeid tekkinud, ent üksikud on jätnud oma arvuti ajakohastamata ja vananenud operatsioonisüsteemid on takistanud IDkaardi kasutamist või on kaardi lukustanud. Selliseid lukustatud kaarte on teadaolevalt 30 ringis. Kaardi taas­avamiseks tuleb pöörduda lähimasse PPA teenindusse.

HIIU LEHT

Sildid: IDkaart, sertifikaat, uuendamine