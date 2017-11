Kärdlas laiendatakse kahe miljoni euro eest veevärki

Septembris all­kirjastatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni laiendamise projektiga paraneb kuni poole tuhande Kärdla elaniku kas senine varustatus või luuakse uus võimalus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööd hõlmavad tänavate Vabaduse, Vabaduse põik, Sanglepa. Tiigi, Väike-Tiigi, Valli, Kopli, Lepiku, Uus, Kalda, Lodju, Künka ja Kabeli piirkondi.





