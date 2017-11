Kadrilaadal kohtuvad andekad inimesed

Hiiumaa valla Kärdla lasteaia direktori Tiina Hinno sõnul toob igaaastane kadri­laat esile, kui palju andekaid inimesi meie ümber on.Laadalettidele tõid lapse­vanemad ja lasteaiatöötajad omavalmistatud küpsetisi, hoidiseid ja käsitööd.





Autor: Kärolyn Kongi Ingrid Prikk

