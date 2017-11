Jõuluüllatused algavad

Hiidlased saavad reedel kätte esimese jõulukingituse – Selver toob liinile uue poebussi. Eelmine, registreerimisandmete järgi otsustades 26aastane buss, polnud enam töökindel ja omanik, praeguseks ajalooks saanud Hiiumaa omavalitsuste liit ei suutnud kuidagi leida vahendeid uue soetamiseks.

ASi Selver enam kui 100 000eurone investeering on märkimisväärne panus kogukonna heaks. Nagu ka Hiiumaa Selveri avamine 2008. aastal – tegu, mis tõi Hiiumaale kaubandusliku hinnakonkurentsi. Tuntud reklaami parafraseerides – see meeldis ka turistidele.

Kui praeguseks on üksikute ja kaugetes metsakülades elavate inimeste hulk vähenenud, siis suvekodude omanikke on aina enam ning kodu lähedale saabuv korraliku kaubavalikuga rändpood on neilegi väga meeltmööda. Seda tõestab bussi suvine sõidutempo, mis kuidagi väljakuulutatud graafikus ei püsi. Nüüd pole sellega enam muret, saab veebist vaadata, kus buss parasjagu kulgeb. Bussi helistamise võimalus oli ennegi olemas.

Veel ühe jõuluüllatuse teeb nooruke Hiiumaa vald. Kui varasemalt vaheldus Kärdla keskväljaku suvine kujundus, siis talviti seisis jõuluajal alati kuskilt maha saetud ja hiiglaslik kuusemürakas. Seekordseks advendiajaks on vallal mingi uus plaan. Loodetavasti on see midagi sama huvitavat kui Rakvere jõulupuud.

28. november 2017