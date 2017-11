Isad suure algustähega

Peamiselt leiab meedias kajastust isade negatiivne külg. Küll kirjutatakse isadest, kes oma lastest ei hooli, neist, kes elatise maksmisest keelduvad, kuuleme vägivaldsetest ja lapsi kuritarvitavatest isadest.

Muidugi, kuritegude ja hoolimatuse avalikustamine on õigustatud ja sellest peabki kirjutama. Teisalt on palju normaalseid, tublisid ja toredaid isasid, sellepärast on hea, et on olemas isadepäev. Millal siis veel selliseid isasid tänada ja tunnustada kui mitte isadepäeval.

Kindlasti on iga lapse enda isa just see maailma parim, aga Hiiumaa aasta isa esile­tõstmine annab võimaluse laiemalt tähelepanu juhtida, et tublisid isasid võiks rohkem märgata ja tunnustada.

Iganenud on arvamus, et laste kasvatamine on ainult emade töö – ka isadel on väga oluline ja suur roll laste elus ja arengus. Isa on meile tähtis nii beebieas, kooliajal, aga ka siis, kui me juba iseseisvaks saame ja eriti siis, kui ootame temalt vanaisarolli täitmist.

Isa ei ole ainult kõndiv rahakott või karm käskude jagaja, ka isadelt ootame hellust ja oma tunnete välja näitamist. Isad, tehke seda julgesti, see teeb teid veel tugevamaks.

10. november 2017