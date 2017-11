Hiiumaa vallavolikogu kinnitas töötasud ja hüvitised

Hiiumaa vallavolikogu otsustas eile rahanumbreid: eelnõu kohaselt saab vallavanema palgaks 2850 eurot, volikogu esimehe töötasuks 1900 eurot, komisjoni esimees hakkab saama 100 eurot kuus ja volikogu liige 35 eurot istungi eest. Määrati ka lahkuvate vallajuhtide hüvitised.Hiiu Lehe trükkimineku ajaks polnud otsuseid veel tehtud, kuid eeldades, et koalitsioonil on häälteenamus, võib eeldada, et eelnõu volikogu poolt ka kinnitati.





Autor: Kärolyn Kongi Harda Roosna | Hiiu Leht

