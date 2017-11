Hiiumaa vallavanem ja vallavalitsuse algus said paika

Peale väikest jagelemist istungi algul, valis Hiiumaa vallavolikogu vallavanema, kinnitas esimesed kaks valitsuse liiget ja valis komisjonide juhid.Päevakorra kinnitamise eel tegi volikogu opositsioon katse lisada päevakorda valla­vanema konkursi korras valimine ja jätta kinnitamata valla­valitsus. Mõlemad ettepanekud hääletati koalitsiooni häältega päevakorrast välja.





