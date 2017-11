Hiiu vald domeeni hiiumaavald.ee ei vaja

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles eile, et uue valla domeenina on algusest peale olnud kavas kasutusele võtta Hiiu maa­valitsuse käest vabanev domeen hiiumaa.ee ning just seepärast ei ole huvi tundnud domeeni hiiumaavald.ee vastu.

Domeeni hiiumaavald.ee registreeris septembri lõpus enda nimele MTÜ Hiiumaa Tuletõrjeühing. Ühingu juhatuse liikmed on Hiiu vallale kuuluva SA Hiiumaa spordikool direktor Kristi Linkov, Georg Linkov ja Marika Kanep.





