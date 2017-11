Ettevõtjate kohad edurivides varieeruvad

AS Creditinfo Eesti, varasemalt tuntud nimega AS Krediidiinfo uuris ettevõtete 2016. aasta finantsnäitajaid ja reastas maakondade edukaimad ettevõtted müügitulu ja kasumi alusel. Valminud on ka Äripäeva TOP10 ja novembri algul tunnustati Hiiumaa aasta parimaid ettevõtjaid.

Kasumi järgi reastatud Hiiumaa ettevõtete seas teevad ilma Harjakute, isa Enno Harjaku ja poeg Marek Harjaku kolm ettevõtet, kaks Gerhard Eberle ettevõtet jt saare tuntud ettevõtted/ettevõtjad.





