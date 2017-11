Esimest korda aasta tegijaks

Katrin Sarapuu

Hiiumaa aasta tegija tiitli teenis tänavu esmakordselt saare suurim tööandja, Kärdlas tegutsev pereettevõte AS M ja P Nurst.Edurivisse reastatakse Hiiumaa ettevõtjad kuue näitaja alusel: netokäive, netokäive kasv, ärikasum, ärikasumi kasv, omakapitali rentaablus ja tööjõukulud. Saare kümne parima hulka on AS M ja P Nurst valitud 11 korral, 2000. ja 2007. aastal tunnustati ettevõtet aasta investeerija aunimetusega.





Autor: Harda Roosna Katrin Sarapuu

