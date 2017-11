Edurivide aastaaeg

Sellest, et aasta hakkab lõppema, annavad aimu kõiksugused edetabelid ja edurivid ning aasta parimate tunnustamised. Aasta tegijaid ja parimaid valitakse nii kultuuri-, ettevõtluse-, vabaühenduste, turismi-, spordi-kui ka noortevaldkonnas ja seda loetelu võiks jätkata.

Reedel valiti TS Laevad uue kvaliteedi saanud teenus konkursil Lääne-Eesti turismitegu teise auhinna saajaks.

Pühapäeval tunnustati saare vabaühendusi. Parima kodanikuühenduse 2017 laureaaditiitli pälvis Hiiumaa orienteerujate klubi, mis 40 aastat korraldanud populaar­seid neljapäevakuid, edendanud spordi­ala nii saare kui kogu Eesti ulatuses ja andnud ka tõsise panuse hiidlaste tervise heaks.

Eks tunnustust soovi meist igaüks ja tublisid tegijaid tulebki märgata. Teisalt on päris mõtlemapanev kui erinevaid tulemusi võib saada olenevalt sellest, mida ja kuidas mõõta. Maakonna ettevõtluse

TOPid, hiidlaste endi, Krediidiinfo ja ajalehe Äripäev koostatuna on märkimisväärselt erinevad. Huvitavad võrrelda igal juhul.

Nagu igal aastal valib ka Hiiu Lehe toimetus aasta tegijaid ja aasta tegu. Seda tehes lähtume tavaliselt sellest, mis lehes n-ö pildile jäänud, aga korraldame ka lugeja­küsitluse. Kui Hiiu Lehe veebiküsitlus rahule jäetakse, siis veebis, aga igaks juhuks paneme soovi ka siia kirja. Palun andke toimetusele teada, kas siis meili­aadressil hiiuleht@hiiuleht.ee või posti­aadressil Kärdla Vabrikuväljak 1, kes on selle aasta tublim tegija ja mis on selle aasta tähtsaim tegu Hiiumaal.

21. november 2017