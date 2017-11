Coop Pank avas mobiilipanga

Oktoobri alguses turule tulnud ja ka Hiiumaal pangapunkti avanud Coop Pank avas klientidele kasutamiseks mobiilipanga, kus kliendid saavad teha kõiki igapäevaseid pangatoiminguid. Coop panga e-kanalite juht Helen Kokk lausus, et panga eesmärgiks oli luua kaasaegne, ent kasutajate jaoks lihtne ja intuitiivne mobiilirakendus, mille kasutamist ei pea keegi hakkama eraldi selgeks õppima.

Coop Pank on Eesti kapitalil põhinev universaalpank, mille enamusosanik on Eesti ainus ühistuline jaekaubandus­grupp Coop Eesti. Coop Panga eesmärgiks on kasutada ära jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning tuua igapäevased pangateenused taas inimeste kodu lähedale.

Sildid: Coop Pank, mobiilipank