Aasta turismiteoks uued laevad?

MTÜ Lääne-Eesti Turism konkursile saadeti Hiiumaalt tunnustamiseks Lääne-Eesti 2017. aasta turismiteona uute parvlaevade tulek.

Esitluses märgitakse, et saartel on ühenduste stabiilsus ning kvaliteet ääretult olulised. Kaks uut parvlaeva võimaldavad kiiremat, mugavamat sõitu nii kohalikele kui ka külastajatele. Ühtlasi oli selle aasta sõnumiks mõlemal saarel: “Meil on uued parvlaevad ning saartele pääseb kiiremini ning mugavamalt kui varem.”

MTÜ Lääne-Eesti Turism žüriile avaldas turismitegu “Uute parvlaevade tulek saarte ühendamiseks” muljet ning ettepanek jõudis kolme parima hulka, kelle seast valiti võitja eile Pärnus toimunud Lääne-Eesti turismikonverentsil. Aasta turismiteo kandidaatideks olid veel Haapsalu

Tšaikovski festival ja kruiisiturismi arendamine Pärnus. Parima turismisarendaja tiitlile nomineeriti MTÜ Saaremaa Ralli, Matsalu loodusfilmide festival ja Haapsalu käsitöömeister Raul Sas.

HARDA ROOSNA

Autor: Harda Roosna MTÜ Lääne-Eesti Turism konkursile saadeti Hiiumaalt tunnustamiseks Lääne-Eesti 2017. aasta turismiteona uute parvlaevade tulek. Esitluses märgitakse, et saartel on ühenduste stabiilsus ning kvaliteet ääretult olulised. Kaks uut parvlaeva võimaldavad kiiremat, mugavamat sõitu nii kohalikele kui ka külastajatele. Ühtlasi oli selle aasta sõnumiks mõlemal saarel: “Meil on uued parvlaevad ning saartele pääseb kiiremini ning mugavamalt kui varem.”

MTÜ Lääne-Eesti Turism žüriile avaldas turismitegu “Uute parvlaevade tulek saarte ühendamiseks” muljet ning ettepanek jõudis kolme parima hulka, kelle seast valiti võitja eile Pärnus toimunud Lääne-Eesti turismikonverentsil. Aasta turismiteo kandidaatideks olid veel Haapsalu

Tšaikovski festival ja kruiisiturismi arendamine Pärnus. Parima turismisarendaja tiitlile nomineeriti MTÜ Saaremaa Ralli, Matsalu loodusfilmide festival ja Haapsalu käsitöömeister Raul Sas.

HARDA ROOSNA

Sildid: Lääne-Eesti Turism, turismitegu