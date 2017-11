Aasta isa – laste jaoks alati olemas

Hiiumaa aasta isa tiitliga austati Käina valla talupidajat, nelja lapse isa Tiit Uusoja, kelle kohta abikaasa ütles, et ta on olnud alati laste jaoks olemas ja mitte ainult oma laste jaoks.Naiskodukaitsja Anne Kaasik ütles aasta isa kandidaate välja kuulutades, et hea isa olemiseks ehk ei peagi nii väga pingutama. “Ole oma lapse jaoks lihtsalt olemas,” oli tema soovitus.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: aasta isa, tiit uusoja