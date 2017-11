20. korda Hiiumaa majandusest

Katrin Sarapuu

Hiiumaa arengu­seminaril tunnustati 20. korda tublimaid ettevõtjaid ning igal osalejal oli võimalus koju kaasa võtta trükivärske majandus­ülevaade.Seminari avas SA Tuuru juhataja Aivi Telvik, kes esitles kõigist Hiiumaa majandus­ülevaadete trükistest koosnevat näitust.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Katrin Sarapuu

Seminari avas SA Tuuru juhataja Aivi Telvik, kes esitles kõigist Hiiumaa majandus­ülevaadete trükistest koosnevat näitust. Hiiumaa arengu­seminaril tunnustati 20. korda tublimaid ettevõtjaid ning igal osalejal oli võimalus koju kaasa võtta trükivärske majandus­ülevaade.Seminari avas SA Tuuru juhataja Aivi Telvik, kes esitles kõigist Hiiumaa majandus­ülevaadete trükistest koosnevat näitust.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: arengu­seminar, majandus­ülevaade