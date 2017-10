Vandaalid lõhkusid laululava

Septembri kolmandal nädalavahetusel avastas Hiiu valla kodanik, et Kärdla laululaval on midagi muutunud. Lõhutud oli laululava seina ja uksed eest ära tõstetud. Ka laululava esised pingid polnud vandaalitsemisest pääsenud. Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskuse juhataja Margarita Korol teavitas politseid, kes juhtunu kohta algatas uurimise.

Kärdla laululava hävis 2008. aasta novembris tule­kahjus. 2012. aastal taastati laululava populaarses telesaates Laulupealinn kogutud annetuste toel. Palju tööd laululava valmimiseks tegid vabatahtlikud.

“Kärdla laululava on Laulupealinna sümbol, hea esinemispaik ja sündmuste elluviimise koht Hiiumaa elanikele – kutsume oma kogukonna vara hoidma,” ütles Korol.

Sildid: laululava, vandaalitsemine