Valimiste järelpäev tuleb

Natuke hirmutav on see, mida valimised mõnega meist teevad. Kes läheb pettuse peale välja ja hakkab Hiiu Lehe veebiküsitlust mõjutama. Kes ehitab teravaid vastasseise. Kes paiskab avalikkuse ette süüdistusi, mida võiks kvalifitseerida ka laimuna. Kes riskib kasvõi meie laste tulevikuga, peaasi, et “konkurent” plussi kirja ei saaks.

Toimetuse hinnang neile, kes ei näe kaugemale valimispäevast ning usuvad, et kingitud võipakk, valskusega antud toetushääled mõjutavad valija otsust või siis ajavad puhast kiusu blokeerides kogukonna jaoks olulisi arenguid – madalalt lendate!

Valimiste järelpäev tuleb ju varsti ja me elame ikka siin selsamal saarel ja peame koos edasi minema.

Kui valija nii otsustab, siis peavad praegused vastandujad istuma sama volikogu laua taga ja koos kogukonna asja ajama.

Õhku jääb küsimus, kas võlusõna “koalitsioon” ikka kustutab kõik valimisvõitluses öeldu ja rehitseb tasaseks kõik vastasseisud?

Või jäävad need vastuolud kahjustama tulevase Hiiumaa valla volikogu koostöövõimet?

Valijale on valiku tegemiseks jäänud veel kaks ja pool päeva.

13. oktoober 2017