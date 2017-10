Väinamerel mereväe operatsioon

Eile algas Väinamerel reedeni kestev mereväe laevastiku operatsioon, mille käigus kaardistatakse merepõhja ning kontrollitakse maailmasõdade-aegsete miiniväljade alasid.

“Niisuguste operatsioonidega suurendame navigatsiooniohutust oma laevateedel ja tagame turvalisema keskkonna meie elanikele,” ütles mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask.

Operatsioonil Kuivastu laevateest lõunas, Kübarsaare, Võilaiu ja Selgilaiu vahelisel alal osalevad miinijahtijad EML Ugandi ja EML Admiral Cowan. Staabi- ja toetuslaev EML Wambola operatsiooniala on planeeritud Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele alale. Hea ilma ja nähtavuse korral on laevu näha ka rannikult.

Kokku osaleb ligi 100 tegevväelast ning ajateenijat.

Eesti merealadel on viimastel aastakümnetel rahvus­vahelise koostöö tulemusena identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha. Iga-aastase demineerimisoperatsiooniga vähendatakse ajalooliste lõhke­kehadega kaasnevaid võimalikke riske ja muudetakse mereteed ohutumaks. Hiiu Leht

