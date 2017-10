Üleskutse kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamiseks

Tänavu tunnustab siseministeerium juba 20 korda inimesi, kes on andnud kodanikuna olulise ühiskondliku panuse.

Kodanikupäeva aumärgiga tuuakse au sisse need, kes on igapäevaselt eeskujuks teistele oma mõtteviisi ja tegudega. Olgu selleks elu edendamine kohalikul tasandil, vabatahtlik töö või kodanikualgatuse eestvedamine.

Siseminister Andres Anvelt kutsub üles märkama ning tunnustama häid kaaskodanikke. “Sügisene pikk ja pime aeg lausa vajab neid sädemeid. Need, kelle säravate silmade ja suure südame toel sünnivad olulised algatused. Kutsun üles märkama ühiskondlikult aktiivseid kodanikke ning esitama neid kodaniku aumärgi kandidaadiks,” sõnas Anvelt.

Kodanikupäeva aumärgi kandidaate saab esitada igaüks. Selleks tuleb siseministeeriumi veebilehel täita ankeet. Välja tuleb tuua inimese panus ühiskondlikku ellu, kas kohalikul või laiemal tasandil. Käsikirjalised avaldused saata meilile press@siseministeerium.ee

Siseministeeriumi juurde loodud komisjon tutvub laekunud ettepanekutega ning valib kandidaatide hulgast kuni 15 laureaati.

Kodanikupäeva aumärkide pidulik üleandmine toimub 27. novembril Eesti ajaloomuuseumi suurgildi hoones.

Siseministeerium on kodanikupäeva aumärke jaganud alates 1998. aastast.

