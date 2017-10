Teatage tublidest kodanikest

Eesti esimene eraalgatuslik vabatahtlike tänuüritus “Aitame Eesti turvaliseks” ootab kuni 15. oktoobrini teateid priitahtlikest päästjatest, abipolitseinikest või teistest tublidest inimestest, kelle ennastsalgav tegutsemine on viimase aasta jooksul aidanud ära hoida õnnetuse või suurema kahju.

Vähem kui kaks nädalat tagasi algatatud tunnustus­projektile on üle Eesti esitatud juba rohkem kui 50 kandidaati. Nende seas on näiteks lood inimestest, kes on päästnud kaaskodaniku uppumissurmast, hoidnud ära suurema tüli, maha rahustanud juba puhkenud kakluse või aidanud maha põlemisest päästa ühe pere kodumaja. Aga on ka muid lugusid, kus hoolivad kaaskodanikud on osanud märgata ja julgenud sekkuda.

“Me soovime, et inimesed annaksid meile julgelt teada oma sõpradest, tuttavatest või kolleegidest, kes on pärast päevatööd tulnud meile appi vabatahtlike mere- või maapäästjatena ja abipolitseinikena või mõnel muul moel aidanud meie kõigi elu ohutumaks muuta,” ütles tunnustusürituse üks eestvedaja, hiljuti ise vabatahtlike päästjatega liitunud Rasmus Kagge.

Üle Eesti on praegu tuhatkond abipolitseinikku, ligi kaks tuhat vabatahtlikku mere- ja maapäästjat ning tuhandeid vabatahtlikke muudes ühingutes. “Fakt, et elu Eestis on järjest turvalisem, on paljuski just vabatahtlike teene. Kahjuks jäävad need inimesed ja nende teod tihti teenimatult märkamata. Me peame õppima neid sangareid ka ise märkama, esile tõstma ja tunnustama,” selgitas Kagge.

Kuni 15. oktoobrini saab aadressil www.if.ee/aitame jätta teate tublist kodanikust, kes aidanud kogukonna turva­tunnet kasvatada ja kes väärib selle eest tunnustust.

8. novembril toimub tänuüritus, kus eredamad lood esile tõstetakse, sangareid tänatakse ja tunnustatakse. Silmapaistvamad teod saavad autasustatud reisitšekiga ja tasuta õnnetusjuhtumikindlustusega.

