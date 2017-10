Palgid teel

Reede hommikul juhtus liiklusõnnetus Suuremõisa-Käina-Emmaste maantee 6. kilomeetril, veidi pärast Vaemla jõe silda: metsaveokil oli tulnud lahti haagis, mistõttu oli terve koorem palke sõiduteel laiali (pildil). Sündmuskohal turvasid politseiametnikud, päästjad puhastasid teed koorepurust, tõstuk hiivas palke haagisele tagasi. Liiklus oli häiritud umbes poolteist tundi.Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas pani autojuhtidele südamele, et nii koorma kui haagiste kinnitamisel peab autojuht olema veendunud, et seda on tehtud korralikult. “Halvasti kinnitatud koorem või lahtised esemed veoplatvormil võivad veokist välja paiskudes põhjustada traagilisi tagajärgi nii teistele liiklejatele kui juhile endale,” ütles Jundas.