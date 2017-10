Osavallakogude valimiskord jättis tõlgendamisruumi

Veel enne valimis­päeva toimusid Hiiumaal ka osavallakogude valimised, mis oma esmakordsuses jätsid korraldajatele segadust­tekitavalt palju tõlgendamisruumi. Käina ja Hiiu valla ühinemisleping pani osavallakogude liikmete valimiskoosolekute korraldamise kohustuse valla­volikogude esimeestele. Koosolekutega alustas Hiiu vald Kõrgessaares 9. oktoobril. Nädala jooksul toimusid koosolekud Kärdlas, Kõrgessaares, Emmastes ja Käinas, Pühalepa koosolekud järgmisel nädalal.

Liina Siniveer

