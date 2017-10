Noori oodatakse noorte nõustamiskabinetti

Esmaspäeviti kell 16–18 on Hiiumaa noortel võimalus tasuta käia ämmaemanda, naistearsti või psühholoogi konsultatsioonil, kuid ämmaemand Riina Tamme sõnul pole seda võimalust sel poolaastal kordagi kasutatud.

“Noored on meie jaoks väga tähtsad, tahame ju, et nad kasvaks suureks, oleks terved ja tugevad ja sünnitaks lapsi,” ütles Riina Tamm.

Kahjuks pole sel poolaastal ükski noor polikliinikus asuvas nõustamiskabinetis käinud. “Oleme vastu­võtuks ette nähtud kahel tunnil istunud ja oodanud niisama, selle asemel, et teha tööd, mida tegelikult oleks ju väga tarvis teha,” rääkis Tamm.

Kuna paljud noored ei julge seksuaalelu teemal avameelselt oma vanematega rääkida, on see tema sõnul hea võimalus tulla noorte nõustamiskabinetti, et oma küsimustele vastused saada. Seda enam, et vastuvõtud toimuvad ajal, mil Kärdla polikliiniku maja teistest töötajatest juba tühi ja noored ei pea pelgama, et kõrvalised isikud neid seal näevad.

Normaalne elu osa

Tamme sõnul on seksuaalsus normaalne elu osa. “Noorele võib tunduda imelik või naljakas, aga see käib inimeseks kasvamise juurde, seepärast tuleks ära kasutada võimalus, et sulle annab head nõu spetsialist,” sõnas Tamm.

Tamm ei välistanud, et vahel oskavad noorele nõu anda ka kaaslased, kuid ta ei soovita uskuda kõike, mida sõbrannad räägivad ja internetis kirjutatakse.

Tamme sõnul on neil korduvalt tekkinud küsimus, et kuskohast noored nõu siis saavad. “Mismoodi need noored, kes varakult suguelu alustavad, ennast kaitsevad? Kust saavad nad rohtu kui vaja?” tõstatas Tamm küsimused ja lisas, et vaid väga väike hulk noori käib naiste nõustamiskabinetis.

“Noortel tuleb ette ka soovimatuid rasestumisi ja aborte, aga seda kõike on ju võimalik ära hoida,” tõi ta näite. Tamm rõhutas, et soovimatu rasedus ole ainult tüdrukute vastutus, vaid ka poiste asi.

Valmis loenguid pidama

Lisaks individuaalsele nõustamisele ollakse Tamme sõnul valmis ka loenguid pidama. “Varasematel aastatel leppisid näiteks klassijuhatajad meiega loenguid kokku, aga seda võimalust pole enam ammu kasutatud,” rääkis Tamm.

Tavaliselt oli nii, et Tamm rääkis poistega ja Siiri Rüütelmaa tüdrukutega ja loengud olid väga toredad. “Tänapäeva lapsed on nii targad ja kui nendega vabalt ilma valehäbita suhelda, sujub kõik kenasti,” ütles Tamm.

Tamme sõnul on nad valmis nõustama nii individu­aalselt kui ka pidama loenguid, kasvõi lapsevanematele. “Väga tore, et riik nii­sugust ettevõtmist rahastab, aga kahju, et seda võimalust nii vähe kasutatakse,” on tema mure.

Oodatud poisid ja tüdrukud

Tamme sõnul ootavad nad enda juurde nõustamisele nii poisse kui ka tüdrukuid. Nõustamine on kuni 24. eluaastani tasuta, st haigekassa kulul.

Hea oleks, kui noored enne nõustamisele tulekut registreeruks, aga võib lihtsalt vastuvõtu ajal ka kohale minna.

Nõustamiskabinetis saavad noored käia ämmaemandate Riina Tamme ja Siiri Rüütelmaa ning naistearst Ena Volmeri vastuvõtul. Psühholoog Iris Vahtra võtab vastu Hiiumaa noorsootöö keskuses samuti esmas­päeviti kella 16–18ni. Rohkem infot ja kontaktid registreerimiseks leiab Hiiumaa noorsootöö keskuse veebilehelt.