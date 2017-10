Noored valivad teadlikult

Hiiumaa gümnaasiumi noored langetavad valimistel oma otsused teadlikult ja need, kes tunnevad end mitte piisavalt kursis olevat, hääletama ei lähe.Hiiu Leht uuris Hiiumaa gümnaasiumi noortelt, kas nad plaanivad kohalikel valimistel oma hääle anda, mille põhjal nad oma valiku langetavad ning kas nad lähevad valimisjaoskonda kohale või e-hääletavad. 23 vastanust 16 ütles, et osaleb hääletamisel.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: hääletama, Noored, valima