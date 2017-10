Mägipe rannast leiti surnud metssiga

Kärdla elanikud Harri Rinne ja Kaja Hiis-Rinne leidsid püha­päeval Kõpus mererannas jalutades Tõnupsi-Mägipe vaheliselt rannaalalt surnud metssea. Leiust teavitasid nad keskkonna­inspektsiooni, kust info jõudis edasi sinna, kuhu vaja, Hiiumaa veterinaarkeskusesse.





