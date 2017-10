Leitud rattad ootavad omanikke

Kärdla politseijaoskonnas ootavad omanikku viis jalgratast ja kott kalastustarvetega. Noortejalgratas Reactor Texas leiti Kärdlast Valli tn 1 maja juurest. Jalgratas Classic leiti Käina-Hüti maantee 1. kilomeetrilt, jalgratas Gary Fisher Linnumäelt Selveri rattahoidlast, kott kalastustarvetega aga Suuremõisa-Käina-Emmaste maantee 7. kilomeetrilt. Kõik need kanded on tehtud veebilehel www.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed/ tänavu septembri algul.

Juba eelmisest aastast ootavad omanikku veel kaks jalgratast. Roheline jalgratas leiti mullu 1. augustil Kärdlast Heltermaa mnt 25 maja juurest, jalgratas Classic Team 23. oktoobril Kärdlast Uus tn 4 juures. Sel rattal hakkab aastane ooteaeg otsa saama. Kui rattale seni keegi järele ei tule, antakse see üle kohalikule omavalitsusele, mille territooriumilt ratas leiti. Kui aga keegi oma ratta ära tunneb, siis kätte saab selle Kärdla politseijaoskonnast Sadama tn 26, Kärdla.

Sildid: jalgratas, omanikke, Politsei