Leiti Hiiumaa vanim talupoja hauatähis

Ajaloohuviline Patrick Rang, kes ühtlasi on ka Hiiumaa suguvõsauurija, tuvastas vanima säilunud taluseisusest isiku/pere hauatähise Hiiumaal.

Need on kaks Mänspäe kalmistul olevat kiviristi “Siin maggab rahoga Nurste Siim Nurslant 11 May 1778 – 23 Dec 1835” ja “Siin maggab mullas Nurste Siimu naine Marri … Mar 1781 – 24 Mar 1842”.

Rang ütles, et hauatähis vajab asjakohast säilitamist/taastamist ja plaanis on ristid restaureerida ja vastavalt ka vaatamisväärsusena tähistada. “Väga neil viga polegi, natuke pesemist ja sirgeks tõmbamist,” selgitas Rang.

Rang lubas, et saadab Hiiu Lehes avaldamiseks fotodega vääristatud järje­jutu, kes on ristide alla maetud, kuidas on nad Hiiumaa kontekstis olulised ja huvipakkuvad.

Rang lubas valgustada ka seda, millised olid 19. sajandi hauatähised ja matmiskombed üldisemalt ja Hiiumaa kontekstis ning kuidas oleks võimalik seda “uut” vaatamisväärsust turistidele eksponeerida.

