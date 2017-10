Kas kalad pääsevad kudema?

LIINA SINIVEER

Augustis valmis Nuutri jões uus kalapääs. Nähtav väga madal veetase tekitab aga küsimuse, kas kalad üldse pääsevad kudema.“Kui jõe vooluhulk on väga väike, siis siirdekalad jah jõkke eriti ei tule ja sinna polegi midagi teha. Loodus on loodus ja vesi ei käi jões nagu Hiiumaa praam graafiku järgi,” ütles ihtüoloog Rein Järvekülg, kes jälgis kalapääsu ehitustööde läbiviimist.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi LIINA SINIVEER

“Kui jõe vooluhulk on väga väike, siis siirdekalad jah jõkke eriti ei tule ja sinna polegi midagi teha. Loodus on loodus ja vesi ei käi jões nagu Hiiumaa praam graafiku järgi,” ütles ihtüoloog Rein Järvekülg, kes jälgis kalapääsu ehitustööde läbiviimist. Augustis valmis Nuutri jões uus kalapääs. Nähtav väga madal veetase tekitab aga küsimuse, kas kalad üldse pääsevad kudema.“Kui jõe vooluhulk on väga väike, siis siirdekalad jah jõkke eriti ei tule ja sinna polegi midagi teha. Loodus on loodus ja vesi ei käi jões nagu Hiiumaa praam graafiku järgi,” ütles ihtüoloog Rein Järvekülg, kes jälgis kalapääsu ehitustööde läbiviimist.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kalapääs, nuutri jõgi