Kärdlas avati uus ja väga põnev kohvik

Alanud kooliaasta on otsekui tuule­kiirusel lennanud ja märkamatult oleme jõudnud juba teise õppeviiendikku. Palju on õpitud, kuid mahukam osa õppeaastast ootab veel ees. Tänapäeva hariduskäsitlus pakub õpilastele lisaks traditsioonilistele õpiviisidele mitmeid lisavõimalusi, mille käigus liigutakse koolimajast välja ja õppimisse on kaasatud eri ametialade esindajad. Kool on osa kogukonnast ning sel moel kasvab mõlema poole teadlikkus ühisest toimimisest.Pikka aega on kooliga toredat koostööd teinud meie raamatukogu, muuseum ja loodushariduskeskused. Aastaringselt pakutakse õpilastele erinevaid haridusprogramme ja teematubasid ning kui õpetajal on tekkinud mõte minna klassiga õppekäigule, tullakse lahkesti vastu ka väljaspool kindlaksmääratud programme. See on õpilastele tore vaheldus ja ühtlasi väga vajalik õppimise viis.Tõeliselt suure elamuse osaliseks saime 17. oktoobril Hiiu valla raamatukogus, kui külastasime klassiga raamatu­kohvikut Sulg ja Silm.

Emotsioonid ja reklaami vahvast kohvikust tõi meie majja 5. a klassi õpetaja

Merike Heinsoo, kes oma lastega esimesena kohvikus käis. Õpetaja Merikese ja tema õpilaste muljed olid sütitavad ning tekitasid soovi koheselt kohvikuelamusest osa saada. Eelreklaam oli õigustatud, sest nii erilisse kohvikusse polnud mina varem sattunud. Valgete linadega kaetud lauad valmis serveerimiseks, pilkupüüdev menüükaart iga külastaja jaoks, vaikne muusika, rõõmsates põlledes kohviku­teenindajad, täidetud kandikud… Mõtlesin, et olen sattunud muinasjuttu.

Menüü oli kolmekäiguline ja einestamise järel sai igaüks valida oma lemmiku. Väljavalitu rändas koolikotis koju ning seda tutvustame kogu klassile järgneva poole­teise kuu jooksul. Igaüks tahab ju oma lemmikrooga kaaslastele esitleda ja temaski isu tekitada! Sest otse­kui ütleb kohvikureklaam menüükaardil: nagu toidu maitsmiseks piisab väikesest suutäiest, nii piisab raamatu puhul isu tekitamiseks mõnest leheküljest.

Nüüd on aeg lugejale selgitada, millise kohvikuga tegelikult tegemist on. Selles kohvikus on menüü sümboolne. Nii eelroog, põhiroog kui ka magustoit koosnevad raamatutest. Kohviku teenindajateks on raamatukogu­töötajad, kes kannavad suurtel kandikutel need road raamatute näol laudadele. Iga lauasviibija tutvub saadud raamatuga ja teeb menüükaardil vastava roa leheküljele vajalikud märkmed. Sel moel jõuab iga külastajani kolm raamatut ja kogu menüükaart saab täidetud. Seejärel valib külastaja saadud kolme raamatu hulgast ühe, mis teda enim kõnetas ja laenutab selle lugemiseks. Valitud raamatust saab ühtlasi kirjanduse õppematerjal, sest läbi­lugemise järel tutvustatakse

seda klassikaaslastele ja teenitakse hinne. Ettekande lisaeesmärk on äratada kaaslastes huvi oma raamatu vastu.

Raamatukohviku idee on tuua lapsed raamatutele lähemale ning teha kooliga koostööd laste lugemishuvi säilitamiseks. Lisaks saab õpilane kohvikust kaasa rea lisateadmisi ja eluks vajalikke oskusi. Kasutatakse vastava­sisulist termino­loogiat, mis rikastab ja korrastab laste sõnavara. Erilisel moel mõjub lastele väga ka teeninduskultuur, sest kui kohvikuteenindajaks on kehastunud tuttav raamatukoguhoidja, paneb see lapsi rohkem süvenema ja detaile märkama. Tekitatud on tõeline kohvikumiljöö, mis ühtlasi tuletab lastele meelde, kuidas kohvikus käituda ja millist etiketti seal järgida.

6.a klassi õpilastele oli raamatukohvik tõeliseks üllatuseks ja nende tagasi­side oli väga positiivne. Raamatu­kogu tundides oleme ju ikka käinud, aga seekordne oli midagi täiesti uut ja teistsugust ning see avaldas muljet. Kiideti huvitavat raamatuvalimise põhimõtet ja raamatute nimekirja, märgiti teadmisi lauakatmisest, menüüst, teenindusest. Soe ja toetav tagasiside saabus ka mitmete lapsevanemate kaudu. Viisime oma meeldiva kogemuse koolimajja lisa­reklaamiks ning praeguseks on raamatukohvikus käinud või aja broneerinud juba mitmed klassid. Kuna kohvikut on võimalik kohale tellida ka meie teistesse koolidesse, on sedagi varianti juba kasutatud.

Oleme südamest tänulikud Hiiu valla raamatukogule sellise vahva idee ja teostuse eest! Aitäh, Kaja Paulus ja Pilleriin Altermann, koostöö eest! See oli tore ja meeldiv vaheldus nii kooli- kui raamatu­kogu argipäeva ning õppimine saigi teoks!

