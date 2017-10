Kärdla sadama kohtuasja arutamine lükkus

Teisipäeval alguse saama pidanud Kärdla sadama kriminaalasja arutamine lükkus ühe süüaluse kaitsja vahetumise tõttu.

Kohtunik Piia Jaaksoo andis teisipäeval toimunud eelistungil teada, et reedel avaldas kohtualune Urmas Varris, et kliendileping eelmise kaitsjaga on üles öeldud ning riigiabi korras on uueks kaitsjaks Margo Põbo, kes taotles kohtuasjaga tutvumiseks täiendavat aega.

Koostöös teiste kaitsjatega pandi paika uus ajagraafik 14 kohtuistungiks, kus toimub tõendite uurimine. Esimene istung algab 18. detsembril, viimased on plaanitud märtsi keskpaika. Lisaks on kohtuvaidlusteks plaanitud kaks päeva aprillis.