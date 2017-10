Käina ümbruse pirnipuud

Lisaks inimese poolt istutatud harilikule pirnipuudele (Pyrus communis) leiduvat Käina ümbruses ka meil looduskaitse all olevat looduslikku metspirnipuud (Pyrus pyraster). Tema peamine esinemisala jääb Saaremaale, ent leidub ka Lääne-Eesti mandril, Vormsil ja Hiiumaal.





