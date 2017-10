Infosulg ajas praamireisijad vihale

Eile hommikul katkes parvlaev Leigri rikke tõttu ühendus Hiiumaa ja mandri vahel. Reisijatele valmistas kõige rohkem meele­härmi teadmatus.

“Kõige rohkem ajas asja juures vihale see, et mitte mingit infot ei olnud. Jõudsime enne kella kaheksat sadamasse. Vaatasime enne kodust lahkumist ka veebist praamiliikluse kohta infot ja ei leidnud midagi selle kohta, et praamiliiklus häiritud,” rääkis nädalavahetusel Hiiumaa suvekodu külastanud Lauri ja lisas, et kui ta oleks varem midagi praamiliikluse seiskumisest teadnud, poleks ta sadamasse ootama tulnud.

Lauri sõnul ei jagatud neile ka sadamas infot: “Ainus info, mis meieni jõudis, oli kiri valgusfooride juures infotablool.”

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul jagati infot piisavalt, postitusi, et praamiliiklus katkes, tehti nii sotsiaal­meedias lehel praamid.ee kui TS laevad kodulehel.

Seda, et ettevõtte info­telefonile keegi ei vastanud ja tagasi ei helistatud, juhtus Arro sõnul ainult üksikute klientidega. “Infoliinil oli suur koormus, aga mingit riket ega probleemi sellega polnud,” kinnitas ta.

Kell 6.30 väljunud parvlaev Tiiul viibinud Urmas oli olukorraga rohkem kursis. “Tiiu sõitis uuesti Heltermaale ja kõik autod pidid praamilt maha sõitma, sest osad reisijad tühistasid oma sõidu,” rääkis Urmas ja lisas, et need kes siiski mandrile soovisid sõita, pidid taas järjekorda tulema ning uue ringiga tagasi parvlaevale sõitma.

“Minu jaoks on see suur jama. Pidin kell kümme lapsega Tallinnas arsti juures olema. Õnneks oldi haiglas nii mõistvad ja saime uue hilisema aja,” oli Urmas tekkinud olukorra peale pahane.

Tagavaravariant Virtsu?

Arro sõnul katkes esmaspäeva hommikul laevaliiklus Hiiumaa ja mandri vahel parvlaev Leigri tehnilise rikke tõttu. Parvlaev Tiiu sai küll Heltermaalt kell 6.30 väljuda, kuid Leigri tehnilise rikke tõttu polnud Rohukülas võimalik silduda.

Arro sõnul on Rohuküla sadamas ainult üks kai, kus uutel parvlaevadel on võimalik silduda ning sõidukeid maha ja peale laadida.

“Täielik nonsenss, et Rohu­külas peab kõik seisma seepärast, et laev ei saa silduda. Kas tõesti pole mingit tagavaravarianti?” tõstatas poole üheksase praamiga mandrile sõita soovinud reisija küsimuse.

Hiiu Leht uuris Sirle Arrolt, kas kaaluti ka varianti 6.30 Heltermaalt väljunud parvlaev Tiiu hoopis Virtsu sadamasse suunata. “Seda varianti me ei kaalunud, sest oli lootust, et rikke saab ruttu kõrvaldada ja Tiiu oli kogu aeg ootel Rohukülas sildumiseks,” vastas Arro. “Kui Leigri parandamine oleks pikemalt aega võtnud, oleks ilmselt Virtsu sadamas sildumise variant kaalumisele tulnud,” lisas Arro.

TS Laevad juhatuse liikme, laevandusvaldkonna juhi Mart Loigu sõnul oli parvlaeval Leiger ühe käituri elektrisüsteemi rike, mis ei võimaldanud laeval kai äärest lahkuda.

“Pärast paari tundi merel ootamist otsustasime siiski parvlaeva Tiiu tagasi Heltermaale saata pardal olevate reisijate heaoluga arvestades,” ütles Loik.

Loigu sõnul ei saadetud parvlaev Regulat liinile esmas­päeva hommikul puhunud tugeva tuule tõttu.

Leigri rike kõrvaldati esmas­päeva ennelõunal ning parvlaevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel taastus kell 11.30.

Ühe ettevõtja lugu



Just infosulgu nimetas kõige hullemaks ka Hiiumaa piimakarja­kasvataja Sulev Matto, kes kell viis varahommikul alustas ekspordiks minevate noorloomade autolelaadimist. Seejärel likvideeriti loomade boksid, pesti need. Tagasi lauta toodud vasikatele tuli uuesti boksid üles seada ja lisaks kulub sööta planeeritust rohkem. Ka nihkus paigast tootmistsükkel ning laut pole kummist, et sinna mahuksid ka loomad, kes olid kavas ära viia.

Matto selgitas, et kokku tegi hulk inimesi suure hulga tühja tööd, lisaks otsene kahju. On ju eksporti minevate loomade vanus, kogused ja veoaeg nädalaid enne kokku lepitud ning järgmiseks Hiiumaa vasikate kogumiskorraks võivad vasikad olla liiga vanad. Matto arvates oleks kõike seda saanud ära hoida, kui TS Laevad teavitus oleks parem. Leigri reis jäi ära kell 6.30, sõnum, et reis jääb ära koos vabandustega, jõudis Matto mobiiltelefoni kell 8.05, kui koorem oli juba peal ja auto sadamas. Järgnes närvesööv ootamine, Matto autoga Heltermaal, kokkuostjate auto mandril, et kas mõni reis siiski väljub. Matto püüdis telefonitsi ühendust saada klienditeenindajaga, kuid telefon oli kinni ja tagasi talle ei helistatud. Nii pidi ta kell 10.20 mandril ootajale ütlema, et läheb koju tagasi. Kui kell 11 tuli teade, et laev 11.30 väljub, olid vasikad juba tagasi laudas. Sulev Matto oletas, et ehk oleks auto mandril saanud veel veidi oodata kui ta oleks saanud mingitki infot, et olukord hakkab laabuma.

Kirja pani HARDA ROOSNA