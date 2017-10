Hüvasti, Emmaste vald

Emmaste spordivaldkonna eestvedajad kutsuvad foto­orienteerumise kaudu valda avastama.

2015. aasta aprillikuus viis Emmaste spordiklubi ERNST läbi fotojahi “Avastame Emmaste valda”, nüüd ettevõtmist korratakse. Seekord on mängu pealkiri “Hüvasti, Emmaste vald!”, mis ühelt poolt viitab haldusreformile, samas kutsub valla jaoks tähenduslikke kohti avastama ja märkama. “Loodan, et inimesed ei pane väikest vimkat mängu nimes pahaks,” ütles spordiklubi ERNST juhatuse esimees Tõnis Saarnak.

Maastikule üle kogu valla märgiti maha 20 kontrollpunkti. Punktide leidmiseks on osalejatele ette antud koordinaadid ja vihje ehk pilt punkti asukohast. Nende abil tuleb punkt leida ja kas kaasavõetud paberileht komposteerida või lugeda QR-koodilt välja punkti nimi ja salasõna, mis saata korraldajate meiliaadressile spordiklubiernst@gmail.com Mäng kestab kaks nädalat, kuni 15. oktoobrini. Lisateavet leiab veebis emmastesport.blogspot.com

Hergo Tasuja

