Hiiumaa ettevõtted avasid külastajatele uksed

Ettevõtlusnädala raames oli kolmapäeval kõigil huvilistel võimalus külastada 13 Hiiumaa ettevõtet.SA Tuuru ettevõtluskoordinaatori Katrin Sarapuu sõnul on ettevõtlusnädal väga suur koostööprojekt ning paljud ettevõtted on sellega hästi kaasa tulnud.





Autor: Kärolyn Kongi Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Ettevõte, Ettevõtlusnädal, külastus