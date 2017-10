Hiiukala tegevjuhiks valiti Kaja Hiis-Rinne

MTÜ Hiiukala juhatuse esmaspäeval toimunud koosolekul otsustati valida tegevjuhiks Kaja Hiis-Rinne.MTÜ Hiiukala senine, lapsepuhkusele suunduv tegevjuht Tuuli Tammla rääkis, et Hiiukala töösse on Kaja panustanud vabatahtlikuna juba pikka aega: “Nii Tuulekala festivalil trollinguliste registreerimislaua taga kui kohvikutepäeval kalakohvikus kaasa lüües, aga näiteks ka osaledes strateegia koostamise juhtrühmas või esindades Grüne Woche messil Hiiumaa kalandus­piirkonda.”





Autor: Liina Siniveer

Sildid: Hiiukala, Kaja Hiis-Rinne, tegevjuht