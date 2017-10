Hiiu valla teede-tänavate remont hilines pisut

Augustikuuga oleks pidanud valmis saama Hiiu valla ja Kärdla linna tänavate-teede remont, aga tööde valmimine lükkus ligi kuu aega.

Töövõtja ASi Tariston juhatuse liige Raigo Sahtel tõi põhjuseks, miks lepingutähtaegadest kinni ei peetud, erakordselt jaheda, niiske ja sademeterohke suve, mistõttu tuli oodata kuni teede aluskatendid enne pindamist kuivavad.

“Ilm on seganud järjest töid ja nende ladusalt teostamist, seda eriti katete pindamisel, kuna rajatavad kihid vajasid kehvadest ilmadest tingituna enam aega formeerumiseks kui tavaliselt,” selgitas Sahtel. “Tehnoloogilist ajastamist oli vaja selleks, et lasta tee aluskattel liigsest niiskusest vabaneda.”

Sahtel oli rahul, et vaatamata sellele said objektide põhimahud tehtud augustikuu lõpuks ja septembrisse jäi kokkuleppel tellijaga teha vaegtööd ühe objekti mahasõitude ja peenarde taastamise juures. Kõik vaegtööd lõpetati kolmapäeva, 20. septembri lõunaks.

Ühel, Hiiu tänava objektil viibis teekatte pindamine, kuna lisandus uus teetruup, mille hind ja ehitus täpsustusid alles septembri esimeses pooles ning mis ei olnud lepingu tööde põhimahtude hulgas. Üks truup tuli juurde ka Nõmmerga teele. “See oli mõistlik ja vajalik, ehkki algul me seda ette näha ei osanud,” selgitas valla majandusosakonna juhataja Liili Eller.

Elleri sõnul jäi lepingu maht samaks, planeeritud oli töödeks 250 000 eurot, täitmine 248 000 eurot.

Töid tehti tänavu kaheksal objektil: Nõmmerga teel Viskoosas, Linnumäe tänaval, Kärdlas Marja, Hiiu, Väike-Sadama, Kooli ja Uuel tänaval ning nn Viigri kohviku parklas.

Lisaks rajati tänavu suvel Viskoosa Valitsejamaja parkla ja kõnnitee. Parkla läks maksma 7200 eurot ja raha selleks tuli valla eelarvesse laekuvast nn teederahast. Kõnnitee oli üks kaasava eelarve objekte ning selle ehitamiseks kulus 1920 eurot, millest 1177 eurot kaasvast eelarvest ja 743 valla omavahenditest.

Autor: Harda Roosna

