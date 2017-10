Hiidlasi saatis Saaremaa rallil ebaõnn

Erik | Hiiu Leht

Hiidlase Peeter Kaibaldi ja tema kaardilugeja Priit Pildeni masinat BMW M3 tabasid tehnilised probleemid. "Kuna teeolud Saaremaal olid pika saju tõttu keerulised, oli meie eesmärk esimesel võistluspäeval kindlalt rajal püsida ja parandada stardipositsiooni teiseks päevaks. Meie stardinumber oli 146, seega pidime kõik esimese päeva katsed läbima pimedas," rääkis Kaibald.

