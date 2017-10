Helen Teigar: Kui kaugemal öelda, et ettevõte on Hiiumaalt, muutub suhtlemine mõnusaks

Viimasel paaril aastal Hiiumaa ettevõtlusele Triibuvineeriga üksjagu tuntust toonud Helen Teigar ütleb, et saarelisuses võib ettevõtja jaoks ka plusse leida.

Millised on ettevõtluse eripärad seoses sellega, et firma on Hiiumaal?

Esmalt on need eripärad seotud loomulikult logistikaga. Paratamatult ei saa kõike vajalikku kohapealt ning korra kahe nädala jooksul peab siiski mandrile sõitma, mis põhjustab selgelt lisa aja- ja rahakulu. Tootmise poole pealt on selgeks saanud, et olulisi töövahendeid tasub soetada mitu. Kui mandril keset tööpäeva miskit katki läheb ja töö seisma jääb, saab kiirelt hankida asenduse, kuid Hiiumaal võib see halvata terved tööpäevad. Samas, teinekord saab asjad Tallinnas kiiremini korda ajada, kui öelda, et vaja Hiiumaale tagasi sõita.

Hea eripära on veel see, et siin on palju kasutuna seisvat soodsat pinda, mis küll investeeringuid nõuab, kuid sobib hästi just ettevõtte alustamiseks.

Kohaliku kogukonna toetus ja huvi on väga suur ning oluline.

Usun, et tulevikku silmas pidades võib saarel muutuda probleemkohaks just uute töötajate leidmine. Me teeme omalt poolt kõik, et lisaks Hiiumaa heale elukeskkonnale oleks meil ka mõnus töökeskkond, mis motiveeriks siia (tagasi) tulema ka tulevasi töötajaid mandrilt.

Kuivõrd Hiiumaal paiknemine võiks ettevõtja jaoks olla täiendav turundusargument?

Alati, kui käime väljas messidel ja üritustel ning keegi küsib imestunult, et kas seda materjali tehakse tõesti Eestis, siis teeme nalja ja ütleme: “Ei, hoopis Hiiumaal”. See on tekitanud mõnusat muhelemist ja võtab kohe ka suhtlusbarjäärid maha.

Üldiselt, kuna tegutseme disainivaldkonnas, siis toodete päritolu on küll oluline, kuid klient reeglina selle põhjal otsust ei tee. Meie turunduses otseselt Hiiumaa argumenti ei kasuta, aga infomaterjalides ja mujal on see kindlasti ära märgitud. Usun, et mida suuremaks me kasvame ja mida rohkem kohalikku elu mõjutame, seda otsustuskindlamalt me “hiiumaalisust” ka välises suhtluses väljendame.

Autor: Peep Lillemägi

