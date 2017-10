Hästi tehtud!

Käina valla edusammud valguskaabli ja kiire interneti kasutuselevõtul on muus saarest kilomeetrite jagu ees. Selleks, et edu saavutada, on vallajuhid mõelnud väljas­pool raame ja teinud igakülgset koostööd nii taristu rajajate kui muidu üsna tõrksa telekomifirmaga, rakendanud vallaelanike huvides LEADER-programmi võimalusi ja kaasanud vallaelanikke endid.

Ja kõike seda teinud täpselt õigel ajal ja pisut varemgi – ikka selleks, et mitte hakata tehtud tööd ümber tegema, vaid saada torustikud-kaablid ehk viimane miil paika siis, kui võrgu rajamine alles käib.

Ja tulemused on käega katsuda – üsa paljud vallaelanikud saavad juba lähiajal kiire interneti võimalusi kasutada.

Rõõm on kuulda ausat hinnangut valguskaabli ja õhu kaudu leviva interneti kohta. Kui vahepeal rääkisid telekomifirmad, kes võrkude väljaehitamiseks lisakulutusi teha ei tahtnud, kui ühest suust, et kaabli majja vedamisel pole mõtet ja üleõhunett on sama hää, siis nüüd selgub, et pole teps mitte ja tulevikuteenusteks võib sellest mahust väheks jääda.

Tubli tegu, Käina vald! Käina vallajuhid, kes niisuguseid asju tasa ja targu ja edukalt toimetavad, on igal juhul kiitust väärt. Küllap toimetavad nad tulevikus sama

tegusalt ka kogu saare hüvanguks.

10. oktoober 2017