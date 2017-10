Ettevõtlusnädalast sai osa rekordarv noori

Tänavune Hiiumaa ettevõtlusnädal oli kõige suurema noorte osalusprotsendiga Eestis: üritusse olid kaasatud kõik saare gümnaasiuminoored ja iga neljas lasteaia- ja põhikooliõpilane.Hiiumaa ettevõtlusnädal oli Eesti mõistes eriline: keskendus noortele ja kestis ühe päeva asemel tervelt nädala. “Näiteks Saaremaal oli üks noorte päev, aga meil olid praktiliselt igal päeval noored kaasatud,” rääkis SA Tuuru noorte ettevõtlusõppe koordinaator Henri Reeder.





Sildid: Ettevõtlusnädal, Noored